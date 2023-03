Het Charivari trio bracht andere muziek dan gebruikelijk bij Klassiek in de kerken, maar paste desalniettemin prima in de serie.

Charivari trio zingt in tal van vreemde landstalen

di 14 mrt., 18:27

Het Charivari trio sloot zaterdag het seizoen van Klassiek in de kerken af. Dit keer geen Händel, Bach of Brahms, maar volksmuziek uit tal van landen. Een verrassend concert dat prima in de serie paste.

De drie musici (viool, contrabas en accordeon), speelden niet alleen, maar zongen vrijwel elk werk mee, in de passende landstaal. Ze begeleidden zichzelf, een kunst op zich, want om dat te kunnen moet een muzikant zijn partij zo goed beheersen dat hij zijn aandacht kan verdelen.

De akoestiek van de protestantse kerk beïnvloedde de balans enigszins. De accordeon en contrabas overstemden zo nu en dan de viool. Dat strijkinstrument speelt in de volksmuziek juist een wezenlijke rol, onder meer in Oost-Europese zigeunerklanken.

Het Charivari trio bouwde het programma weloverwogen op. Melancholie en blijdschap wisselden elkaar af, net als treurnis en wervelende dansen. Klassiek in de kerken maakte een uitstapje naar wereldmuziek dat in goede aarde viel. ,,We hebben dit seizoen opnieuw ervaren dat er behoefte is aan concerten in verschillende stijlen, dicht bij huis”, aldus de werkgroep.