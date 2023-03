Paul van der Heijden won in 2022 het romankletsen glansrijk. Hij verscheen in de romkan als L. Vis.

Romkankletsers komen met kul en kolder

wo 15 mrt., 07:27

Klets, kul en kolder, daar weten de zes tonpraters die in Gemonde het podium betreden, alles van. Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 maart vindt het bekende romkankletsen plaats in zaal Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg 95.

De avonden vol humor en spitsvondigheden beginnen vrijdag en zaterdag om 20.00 uur, zondag start het programma een uur eerder. Onder aanvoering van nestor Ben van der Sangen zal het weer knallen, vermoedt de organisatie.

Ben besprak vorig jaar uitvoerig zijn vijftigjarig huwelijk en trakteert het publiek dit jaar weer op zijn belevenissen. Debutant Steef Schellekens heeft de benzinepomp van ome Bart niet overgenomen en is zich op andere zaken toe gaan leggen. Teun van Oirschot staat de komende editie voor de derde keer in de romkan. Kamp Sjaak, zijn typetje van 2022, is er dit jaar niet bij.

ANDER BEROEP

René Goossens was vorig jaar Bob de Bouwer, maar omdat er zo veel werk in de bouw is heeft hij maar een ander beroep gekozen. Ook Willian Schellekens, in 2022 nog pakketbezorger, heeft zijn aandacht flink verlegd.

De deelnemers strijden om de ChristCup, de prijs die vernoemd is de overleden kletser Christ van den Berg. De winnaar van het afgelopen jaar, Paul van der Heijden, doet ook weer mee. Hij kroop de vorige keer in de huid van L. Vis. Wat hij nu laat horen en zien, blijft nog even een verrassing. De debutanten pogen de KomopKan te winnen.

Voor zondag 19 maart zijn nog kaartjes verkrijgbaar bij Kloosterzicht, de entree bedraagt tien euro.