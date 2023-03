Kirsten van Teijn verkent seksuele taboes in Podium Boxtel

Kirsten van Teijn staat vrijdag 17 maart op de planken van Podium Boxtel met haar prijswinnende voorstelling (S)Experiment.

Cabaret voor de nieuwsgierige theaterbezoeker, noemt ze het zelf. In (S)Experiment onderzoekt de in Sint-Michielgestel wonende Van Teijn moderne liefde en seksuele taboes in de 21ste eeuw. Vol optimisme en zelfspot neemt ze bezoekers mee in haar leven met haar vriend én haar vriendin. Want waarom zou je moeten kiezen voor één liefde of één sekse? De kleurrijke en muzikale cabaretvoorstelling over gender, seksualiteit en identiteit begint om 20.15 uur in de theaterzaal aan de Burgakker. Kaarten kosten 18 euro en zijn te koop via www.podiumboxtel.nl.