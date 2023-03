Nieuwe thuishaven voor Ierse Sessie

Peter van Steenderen (midden) is in zijn nopjes dat 'zijn' Boxtelse Ierse Sessie voortaan in gemeenschapshuis De Walnoot gaat plaatsvinden. Mede dankzij het enthousiasme van vrijwilliger Gerard Thijs (links). Vaste bezoeker en muzikant Frans van der Aa vindt de verhuizing een goede ontwikkeling.

De eerste editie van de Boxtelse Ierse Sessie was in maart 2013 in bed & breakfast In den Boogert van wijlen Henk van den Oetelaar. Na het tragische overlijden van de eigenaar, zocht de organisatie naar een nieuwe locatie. Die werd in eerste i..