Boxtheater schrijft zelf toneelstuk

za 4 mrt., 08:00

Boxtheater is volop bezig met de voorbereidingen van de toneelproductie Op zoek naar Ben Numan. Die gaat donderdag 30 maart in première.

In november speelden de acteurs van de Boxtelse toneelclub hun door corona uitgestelde productie ‘In de buurt’. Die werd goed ontvangen. Tegelijk waren ze bezig met de voorbereidingen op hun nieuwe voorstelling. ,,Traditiegetrouw spelen we namelijk in het voorjaar en de tijd tussen de twee producties was dus erg kort. Het was en is een bijzonder maar ook enerverend traject waarbij we de teksten dit keer zelf schreven onder leiding van regisseur Thomas van der Ham”, meldt Frenk Breuer.

Op zoek naar Ben Numan gaat over een verkreukelde schrijver die een stuk bedenkt. Die man weet zelf van niks, maar iedereen denkt dat hij diepzinnig is. Nou ja, bijna iedereen. Er zit een knorrige engel op een wolk die zich geregeld hardop afvraagt waar iedereen in dit stuk het in godsnaam over heeft. De regisseur is een stuurloos schip dat van hot naar her klotst. De schrijver slingert achter hem aan.

Ben schuifelt doodgemoedereerd overal tussendoor, met zijn schoffel en zijn bezem: ‘In de herfst worden de blaadjes van de volgende lente aangelegd’. Je hóórt die engel denken: ‘Jezusmina...’ En dan die vrouwen: wat is er toch met die vrouwen loos?

De voorstelling wordt tot en met vrijdag 21 april acht keer opgevoerd. Bezoekers verzamelen om 20.00 uur in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat 56. Kaarten à 14,50 euro zijn te koop via www.boxtheater.nl.