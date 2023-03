Hans van der Haagen, zelf ook organist, is voorzitter van stichting Kerkconcerten Boxtel. Die organisatie is op zoek naar extra donateurs.

’Ook in toekomst erfgoed bewaren’

zo 5 mrt., 16:00

Stichting Kerkconcerten Boxtel (SKB) organiseert, de naam zegt het al, muzikale optredens in de kerk, in dit geval de Sint-Petrusbasiliek. Al sinds 1965. Doel: het promoten en behouden van het instrumentarium in het godshuis, met als pronkstuk het monumentale Smitsorgel. Daar is geld voor nodig, vandaar dat de stichting begunstigers zoekt.

Voorzitter Hans van der Haagen: ,,Een instrument bespelen is een instrument behouden. Het gaat hier om waardevol Boxtels erfgoed. Bovendien vertolken de musici die we uitnodigen ook nog eens prachtige werken. We beschikken over een aantal sponsoren en donateurs, maar onze hoofdsponsor, de Ankie Hakstichting, is dit jaar weggevallen. Dat scheelt structureel vijfhonderd euro.”

Hoewel de bezoekersaantallen van de concerten duidelijk in de lift zitten, onder meer door het videoscherm waarop de verrichtingen van de musici te zien zijn, kost een optreden per definitie meer dan het oplevert. ,,Wij werken met beroepsorganisten, vakmensen die vaak in binnen- en buitenland concerteren. Zij moeten betaald worden. Ondanks dat we echt een goed jaar achter de rug hebben, schrijven we onder aan de streep na een concert rode cijfers.”

Om in de toekomst optredens te kunnen blijven organiseren en misschien eens extra uit te pakken, zoekt de stichting nieuwe begunstigers. Van der Haagen: ,,Wanneer we voldoende financiële armslag hebben, kunnen we wellicht eens een combinatie maken van orgel met een ensemble of met zang. Maar in eerste instantie gaat het erom de toekomst veilig te stellen. Onze donateurs zijn erg trouw, maar door natuurlijk verloop is het aantal afgenomen.”

BRIEF

Bestuursleden van de SKB verspreiden volgende week een brief onder vrienden en bekenden, in de brede zin van het woord. Van der Haagen: ,,Mensen van wie wij denken en hopen dat zij de stichting, maar vooral de fraaie instrumenten in de basiliek een warm hart toedragen, ontvangen zo’n brief. Daarin leggen we uit wat de SKB doet, wat de concerten inhouden en wat een sponsorschap betekent.”

Wie eerst eens wil horen hoe dat enorme Smitsorgel met zijn 1842 pijpen klinkt, kan zaterdag 1 april om 14.00 uur met de klanken kennismaken. Dan is het eerste concert van de nieuwe serie. Dit staat in het teken van de veertigdagentijd. Tommy van Doorn bespeelt behalve het orgel ook een Frans drukwindharmonium. Het programma volgt nog. Van der Haagen: ,,Wellicht voelen luisteraars zich geroepen ons te steunen. In het verleden leverde zo’n brievenactie best wat respons op.”