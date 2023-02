Meezingen tijdens concert vol Disneyklassiekers

zo 26 feb, 11:00

De Gildenbondsharmonie en de Angelaschool houden zaterdag 1 april samen het A-Mee-Zing Disney Concert. Het optreden vindt plaats in de Tijberzaal van het Baanderherencollege in Boxtel.

Ongetwijfeld dat er hits als Let it Go (uit Frozen) en How Far I’ll go (uit Vaiana) voorbij komen tijdens het optreden. Maar denk ook aan de meer klassieke nummers zoals Can You Feel the Love Tonight (uit The Lion King) en Prince Ali (uit Aladdin). Het On-Stage orkest onder leiding van Mari van Gils brengt 1 april, en dat is geen grap, samen met muzikanten in de ensembles van Angela’s Project een meezingfeest met alle klassiekers uit Disneyfilms. Dit alles in het kader van de Nationale Muziekweek.

Na afloop is er voor iedereen de mogelijkheid om instrumenten uit te proberen tijdens een muziekmarkt. De toegang tot het concert en de bijeenkomst nadien is gratis.