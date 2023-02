Charivari Trio trakteert op Roemeense volksmuziek

26 minuten geleden

Meestal nodigt stichting Klassiek in de Kerken ensembles uit die klassieke, romantische of barokmuziek vertolken. Dat is zaterdag 11 maart anders. Dan treedt het Charivari Trio om 16.00 uur op in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat. Het speelt Zuid-Amerikaanse en Oost-Europese muziek.

Staat Zuid-Amerikaanse volksmuziek bol van de ritmiek, in zigeunermelodieën uit Oost-Europa klinkt nog wel eens melancholie door. Voor kenners: de specifieke toonladder in deze muziek bevat twee overmatige secunden, die geven hem een eigen karakter.

Het Charivari Trio bestaat uit Anneke Frankenberg (viool en zang), Bart Lelivelt (accordeon en zang) en Gerard Schoren (contrabas en zang). Hun voorstelling heet iAdentro!

De muzikanten zijn klassiek geschoold, maar verloren hun hart aan volksmuziek, die nauw verweven is met allerlei ijkpunten in een mensenleven. Ze brachten inmiddels zeven cd’s uit.

RESERVEREN

Reserveren is gewenst via reserveren@klassiekindekerken.nl onder vermelding van concertdatum en aantal personen. Contante betaling bij binnenkomst bedraagt 15 euro, jongeren tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen. De zaaldeuren gaan om 15.30 uur open, het concert vangt om 16.00 uur aan.