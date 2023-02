Ploegers massaal naar Kolderzitting

De Kolderzitting van 2023 in Het Wapen van Liempde bleek immens populair. De kroeg aan het Raadhuisplein was carnavalszondag volgepakt voor de acht acts die dorpse zaken en zichzelf op de hak namen.

De formule is dan ook aansprekend: op de ochtend zelf schrijven de deelnemers zich in. Ideaal voor mensen bij wie de inspiratie de avond ervoor nog boven komt borrelen. Verrassend was het optreden van het Boxtelse college van B en W dat vertegenwoordigd werd door burgemeester en ‘scoutingleider’ Ronald van Meygaarden, wethouders Désiré van Laarhoven, Mariëlle van Alphen en Fred van Nistelrooij. Hun act was daags erna ook te bewonderen in het Politiek Kaffee in Boxtel (dat artikel lees je hier).

GAOS-leden Henk Keijsers, Harrie Raaimakers en Niels van Vlokhoven volgden de politici ijzersterk op. Hun act werd gevolgd door de in Arabische kledij getooide Ho en Mo, die zich weer later moesten omkleden voor de optocht als prins en adjudant.