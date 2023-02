Petazzie! trok vorig jaar muziekformaties uit verschillende plekken in Nederland, zoals De Waaghalzen uit Gouda. De achttiende editie kon ternauwernood worden georganiseerd. Vlak voor carnaval werden vorig jaar de coronamaatregelen losgelaten.

Dweilmuziek tijdens Petazzie! in Eendengat

31 minuten geleden

Zestien dweilorkesten hebben zich dit jaar ingeschreven voor het Eendengatse muziekfestival ‘Petazzie!’. Op drie locaties worden optredens verzorgd op de laatste middag van carnaval, dinsdag 21 feruari. Er zijn doorlopend blaaskapellen te beluisteren in grand café Rembrandt (Rechterstraat), zaal De Comsche Hoeve (Stationsstraat) en café De Fellenoord.

Al jaren is Petazzie! een evenement waar zowel muzikanten als luisteraars met volle teugen van genieten. Uit de gemeente Boxtel doen De Volle Bloas, The Ducktownband, De Aggemarvanhuisaf Band, Red River Band, Echdweil, Herriemenieke en De Knoestjes mee. Van elders komen Rataplan, De Waaghalzen, Sorry, De Kwelpiepers, De Kornuiten, Novus Kabaalus en de Spoorbend.

Twee orkesten tooien zich met de naam Blue Band, een uit Oss en een uit Helmond. De orkesten spelen alle op verschillende locaties.

Petazzie! begint om 14.00 uur en gaat door tot uiterlijk 20.00 uur.