Honderden jongeren gaan los tijdens DuckOut

DuckOut blijkt andermaal razend populair. Zaterdag was het optreden van onder andere feestartiest en headliner Vieze Jack een schot in de roos. De jeugd ging ook los op de klanken van dj Vince Smix en het energieke duo Flabber Gasted.

Terwijl Vieze Jack als een rasechte entertainer over het podium stuitert, zingen 650 jongeren op de eerste avond luidkeels mee met evergreens als ‘Ik voel me zo verdomd alleen’. Met de feestzanger heeft de organisatie voor deze zaterdag een echte publiekstrekker binnengehaald.

Niels (15), die voor het tweede jaar in sportcomplex De Braken is, noemt Vieze Jack een van de hoogtepunten van drie dagen DuckOut. Samen met zijn vrienden loopt hij rond in een paars trainingspak met felroze zweetband. ,,We vinden het leuk om allemaal dezelfde outfit te dragen. Vind je het wat? Ik heb het bedacht”, vertelt hij. ,,Maar we zijn eigenlijk niet zo sportief hoor…”