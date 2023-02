Hoogste lof voor boegbeeld jeugdcarnaval

Het ereteken wordt mondjesmaat uitgereikt en hooguit eenmaal per jaar. Snellaars ontving het kleinood met oorkonde zaterdagmiddag uit handen van prins Donald VI. De oervrijwilliger van de Knokkers, de organisatoren van het jeugdcarnaval, was zichtbaar geroerd door de geste.

In zijn dankwoord vertelde Snellaars waaraan de Knokkers hun naam te danken hebben. ,,We moesten in die beginjaren flink knokken om geld en middelen los te krijgen om een feestje voor de jeugd te kunnen bouwen.”

BIERDOOP

Het uitreiking van de onderscheiding vond plaats voorafgaand aan de wederdoop van het bronzen beeldje Hee Waggel Mee dat sinds 2017 bij de Zwaanse Brug staat. Met behulp van jeugdprins Ike en jeugdprinses Jadey goot Donald VI op het terras van restauran..