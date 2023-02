Optochtroute: ‘Geef iets nieuws een kans...’

Van Heesch beseft maar al te goed dat hij weinig tot niets uit kan richten tegen reacties op sociale media. ,,Wel stuit het me tegen de borst dat ik berichten lees van mensen die zijn aangesloten bij carnavalsclubs. Terwijl die verenigingen eind september al instemden met deze route. En ook tijdens onze gezamenlijke vergadering van een maand later, waarin de notulen werd vastgesteld, liet niemand van de aangesloten CV’s zich horen.”

De nieuwe route verscheen in leutkrant De Wammes en vorige week publiceerde Brabants Centrum de plattegrond met de straten waar praalwagens en loopgroepen zondag 19 februari doorheen trekken. Het leidt vandaag tot een ingezonden brief in deze krant (pagina 5) en tot veel - vooral afwijzende - reacties online.

