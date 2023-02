‘Iedereen in Ploegersland moet carnaval in eigen dorp kunnen vieren’

Rob van Abeelen is de nieuwe voorzitter van prinsenvereniging De Ploegers in Liempde.

Rob van Abeelen is geboren en getogen in Liempde. Het dorp zit in zijn hart. Net als partner Reggie van Genuchten (in het verleden ook Ploegers-preses), haar twee dochters, muziek maken én het leutfeest.

De Liempdenaar blaast zijn partijtje mee op de trombone met De Kromploegers die bij activiteiten in aanloop naar en tijdens het kolderfeest de prinsenvereniging bijstaat. Rob was dus al betrokken bij het plaatselijke carnavalsgebeuren toen hij gevraagd werd voor het bestuur. ,,Dat is altijd al mijn clubje geweest”, vertelt hij.

BLIJVEN BESTAAN

,,Carnaval in Liempde moet blijven bestaan”, vervolgt de nieuwe voorman van De Ploegers. ,,Ik vind het belangrijk dat iedereen het feest ook in de toekomst kan blijven vieren in eigen dorp en we voo..