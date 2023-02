Eendengats Kwekfenomeen stopt met snateren

Met een uitgestreken gezicht en sonoor stemgeluid fileert Ad Hoevenaars al twee keer elf jaar haarfijn bestuur en politiek in Boxtel. In 2020 werd hij door prins Donald VI verheven tot Kwekfenomeen van Eendengat.

In 2002 beklom Hoevenaars voor het eerst het podium van de Eendengatse zittingsavond. Als kleinzoon Willy hield hij zeven jaar lang met opa Henk van de Laak een smakelijke tweespraak waarin bestuurlijke dwalingen fijntjes aan bod kwamen.

Vanaf 2009 kwam de in Den Dungen geboren Boxtelaar alleen in de buutton. Zonder een ludieke naam waarmee andere tonpraters zich doorgaans tooien. Maar wel in een kenmerkende uitmonstering: met grijze bolhoed en rode clownsneus.

CONCENTRATIE

Het was op voorhand geen uitgemaakte zaak dat Hoevenaars dit jaar in het Politiek Kaffee zou verschijnen. In november 2021 werd hij getroffen door corona en hij ondervindt nog dagelijks de gevolgen van longcovid. ,,Mezel..