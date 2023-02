Cas kan podium van Oggelrevue niet missen

Vanaf het moment dat hij voor het eerst meedeed aan de Oggelrevue verloor hij zijn hart aan de pronkzitting. Cas ruimt met veel plezier jaarlijks tijd in voor een actieve bijdrage aan dit dorpsevenement door een typetje neer te zetten of een buut de zaal in te slingeren.

Voor de komende kolderavond is Cas toegetreden tot de zevenkoppige revuecommissie. Daarin is hij samen met Koen Schalkx druk doende geweest met het schrijven van uiteraard vooral humoristische teksten.

In Oggelvorsenpoel loopt dit jaar alles op rolletjes. Dat is echter niet het thema van het komende festijn. ,,We hadden nog teksten liggen van een wegens corona afgelaste editie. Daar zijn we op voort gaan borduren. We hebben een gestructureerde lijn uitgezet en die doorge..