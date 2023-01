‘Iedereen welkom om mee te doen in Elisabethsdael’

,,Ik doe al jarenlang vrijwilligerswerk. Ik begon ermee toen ik in de VUT kwam. Voorheen maakte ik elke week wandelingen met mensen in de rolstoel bij verpleeghuis Lindenlust. Toen dit stopte, maakte ik de overstap naar Elisabethsdael.”

Van Heesch is elke donderdagmiddag en vrijdagochtend present. Hij begeleidt dan achtereenvolgens de activiteiten koersbal en sjoelen. ,,Ik werd vanaf de eerste dag met open armen ontvangen en dit is nog elke keer het geval. Wat het doen van dit vrijwilligerswerk me brengt? Ik ben in contact met mensen die zonder onze inzet alleen zouden zijn”, weet Hans. ,,Nu komen ze hun huis uit en maken ze plezier, niemand klaagt. En er is altijd tijd voor een praatje. Ja, het werk geeft veel voldoening.”

