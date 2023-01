‘Samen kijken naar toekomst optochten’

Carnavalsvereniging Van de Kaart uit Liempde doet in elk geval weer mee aan de optocht in het eigen dorp. Al bouwen ze de wagen in Boxtel...

Vooralsnog loopt het aantal aanmeldingen voor de optocht in Ploegersland (Liempde) niet storm. Tot nog toe doen er vijf groepen mee, voorheen waren dat er dertig. Carnavalsstichting De Ploegers peinst er niet over de bonte omloop af te gelasten, zegt bestuurslid Tom Smulders strijdvaardig. ,,De optocht gaat sowieso door. En we blijven optimistisch. Aanmelden kan nog tot en met 16 februari (via optochtploegersland@gmail.com - red.). Met een creatief idee ben je al op de helft.”

De leutstoet reed in 2020 voor het laatst door Liempde. Vanwege een storm op zondag verplaatste de organisatie op het laatste moment het hele circus naar dinsdag. Dat zorgde gek genoeg juist voor een impuls. ,,Daar kwamen ook groepen op af die anders in Boxtel te vi..