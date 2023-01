Buurtschap Kasteren voelt heel even als Kansas

Met de voorstelling 'Countrycana' trok Wim Kuipers (op de voorgrond met microfoon in zijn hand) tweemaal een volle zaal in café 't Groene Woud. Vanaf het kleine podium werd de zanger begeleid door Marco Wensveen, Yvonne van Beers, Jet Mathijssen, Peter van den Hurk en René Cijffers (v.l.n.r.).

Met de ogen dicht deed ’t Groene Woud een beetje denken aan kroegen in vergeten Amerikaanse stadjes waar Kuipers ooit met zijn band Kicking Bill optrad. Ondersteund met anekdotes nam de Boxtelaar zijn publiek mee naar Broken Arrow, Oklahoma waar hij het prachtige ‘635 Fine Days’ in een studio opnam.

Of toog hij even naar Harrison, Idaho waar lang geleden in café One Shot Charlies de kiem werd gelegd voor het Nederlandstalige ‘Ode aan de zandweg’. ,,Een zandweg past veel beter in de natuur dan een zwarte strook kaarsrecht asfalt”, oordeelde Kuipers, die naast zanger en tekstdichter ook organisator van avontuurlijke wandelreizen is.