Schrijfster Annejet van der Zijl is te gast tijdens Boek in Boxtel op 4 februari. Ze is auteur van onder meer de bestseller Sonny Boy.

‘Vertellen hoe spannend iets saais als schrijven is’

52 minuten geleden

Met titels als ‘Sonny Boy’ en ‘Fortuna’s kinderen’ is Annejet van der Zijl waarschijnlijk de bekendste en meest succesvolle literaire non-fictieschrijver van Nederland. Op uitnodiging van de plaatselijke bibliotheek en Bruna Boxtel is ze zaterdag 4 februari te gast in Podium Boxtel.

Een avond met een schrijfster saai? Zeker niet! Historica Annejet van der Zijl vertelt met flair en grote bevlogenheid over de totstandkoming van haar boeken en de avonturen die daarbij horen, want voor haar werk doet ze over heel de wereld onderzoek. ,,Ik vertel graag over de ‘achterkant’ van het schrijverschap. Het dromen, het reizen, het ploeteren en over het geloven in je onderwerp.”

DOORBRAAK

Van der Zijl zit precies 25 jaar in het vak. Ze debuteerde in 1998 en is gespecialiseerd in reconstructies en portretten van bekende en onbekende mensen. Haar doorbraak kwam in 2002 met ‘Anna’, de biografie over het leven van Annie M.G. Schmidt. In 2010 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam met een biografie over prins Bernhard. Met ‘De Amerikaanse prinses’ behaalde ze ook in de Verenigde Staten prachtige recensies en verkoopcijfers.

Tot op heden schreef Van der Zijl zeven boeken. ,,Ieder boek dat uitkwam was een hoogtepunt. Steeds weer had ik het gevoel: ‘Ik heb het volbracht, ik stuur mijn verhaal de wereld in’. Maar mijn grootste geluk is dat ik gewoon overdag bezig mag zijn met iets wat ik zo leuk vind.”

OPVOLGER

Van der Zijl verschijnt in het programma Boek in Boxtel. Dat is de opvolger van Boek & Bal, het evenement dat jarenlang tijdens de landelijke Boekenweek werd georganiseerd. In een ‘Zomergastenachtige setting’ interviewt Marlies Germanus, community manager van de bibliotheek de gast van de avond. Vorig jaar was dit met veel succes thrillerauteur Simone van der Vlugt, nu dus Van der Zijl. Studenten van MBO Theateropleiding Brabant spelen ter verluchting van de avond korte, bewerkte scènes uit de boeken van Annejet van der Zijl.

,,Ook voor een niet-lezer wordt het een leuke avond”, benadrukt de schrijfster. ,,Ik vertel hoe spannend zoiets ogenschijnlijk saais als schrijven kan zijn en hoe het loont om alle goedbedoelde adviezen in de wind te slaan en te gaan doen waar je echt plezier in hebt.”

KAARTEN

Kaarten voor Boek in Boxtel met Annejet van der Zijl op zaterdag 4 februari kosten 12,50 euro en zijn te bestellen via de website www.podiumboxtel.nl.