Bouwhistorie van Brabantse kerken in museum MuBo

do 19 jan, 10:00

Erfgoedkenner Dick Zweers, oud-lid van de Boxtelse monumentencommissie, verhaalt zondag 22 januari in museum MuBo aan de Baroniestraat over bouwhistorie van Brabantse kerken. In de lezing die vanaf 11.15 uur plaatsvindt, gaat hij ook in op aspecten van de Sint-Petrusbasiliek.

Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 zorgde ervoor dat veel middeleeuwse kerken na verloop van tijd werden afgebroken. Ze waren niet alleen te klein, maar soms ook bouwvallig. Voor de periode 1629 tot 1648 waren de meeste gebedshuizen in dorpen intact, maar vaak onvoltooid. Ambities waren soms groter dan de financiële mogelijkheden. Stompe torens en verbouwingen die halverwege moesten worden gestaakt, hebben (onbedoeld) het beeld bepaald van veel plaatsen.

KAPITTELKERKEN

Ook in Boxtel was de basiliek nog verre van voltooid toen het kapittel (de geestelijke gemeenschap) er eind vijftiende eeuw zijn intrede deed. Er werd bovendien een kooromgang gebouwd vanwege de bedevaarten ter ere van het bloedwonder.

Spreker Zweers werkte voor enkele architectenbureaus in de erfgoedsector, onder meer aan middeleeuwse kerken. Hij is momenteel zelfstandig adviseur op het gebied van bouwhistorisch onderzoek, waardebepalingen en restauratie. Van 1998 tot 2019 was hij lid van de Boxtelse monumentencommissie.

Een half uur voor aanvang van de presentatie, openen de deuren van MuBo. Koffie en thee is verkrijgbaar. Inclusief pauze duurt de lezing tot uiterlijk 13.00 uur. De entreeprijs bedraagt zes euro of drie euro met museumkaart. Aanmelden via info@muboboxtel.nl of telefoonnummer 06-16 04 18 98.