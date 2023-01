Gemondenaren kunnen nog meedoen met dorpsquiz

ma 9 jan, 16:00

Wie met een team mee wil doen met de Gemondse quiz en zich nog niet heeft aangemeld, moet snel zijn. Inschrijven kan tot zondag 15 januari via de website www.gemondsequiz.nl.

Hoewel het dorpsspel zaterdag 21 januari plaatsvindt, is de eerste opdracht al naar de reeds bekende teamcaptains gestuurd. Aanhaken kan nog steeds. In de aanloop naar de quiz zendt de organisatie meerdere tips naar de deelnemers.

Volgende week zaterdag om 18.00 uur start het spel, dan kunnen de deelnemende teams het vragen- en opdrachtenboekje ophalen in gilde-accommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg. Het quizboekje wordt tevens op Google drive geplaatst. De teams moeten hun antwoorden dezelfde avond voor 23.00 uur inleveren. De bekendmaking van de winnaar is zaterdag 28 januari tijdens een feestavond in café-zaal Kloosterzicht die om 20.30 uur begint. Het winnende team sleept een bedrag in de wacht voor een Gemonds goed doel naar keuze.