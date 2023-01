Kleurrijke abstracten in Liduina

vr 6 jan, 16:00

In de Boxtelse JBZ-locatie Liduina zijn momenteel kleurrijke abstracten van Jacques Brummans (69) te bewonderen. De geboren Limburger woont sinds 1983 in Vught en schildert met zowel olieverf als acryl op doek. Brummans maakt daarbij vaak gebruik van gemengde technieken en materialen.

Brummans heeft in de loop van de jaren meermaals geëxposeerd en krijgt veel positieve reacties op zijn werkstukken. ,,Ik heb inmiddels een aantal schilderijen verkocht. Met een beetje pijn in het hart, want het zijn toch mijn ‘kindjes’. Dat gevoel zal altijd wel wat blijven, maar ik kan er ook van genieten wanneer mensen mijn werk willen kopen en er een mooi plekje voor hebben. Sterker nog – omwille van de ruimte – wil ik nu zoveel mogelijk kunstwerken verkopen.”

TEN BATE VAN VOEDSELBANK

Ook de doeken die in Liduina hangen zijn te koop. De Vughtenaar zegt niet voor de ‘hoofdprijs’ te gaan, maar voor een ruime onkostenvergoeding. Van de opbrengst doneert hij 20 procent aan de Voedselbank in Boxtel.

De expositie in de polikliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de Liduinahof 35 in Boxtel is te bezichtigen op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.