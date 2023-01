Fanfare Concordia in actie tijdens een jubilarissenconcert in juli vorig jaar.

Filmisch nieuwjaarsconcert Liempde

58 minuten geleden

Het wordt een heuse bioscoopbeleving, belooft fanfare Concordia in Liempde. Zondag 8 januari verzorgen het blaasorkest en de slagwerkgroep een nieuwjaarsconcert onder de titel ‘Take me to the movies’. Het gratis toegankelijke optreden in zaal De Serenade begint om 14.00 uur.

Liefhebbers van films en filmmuziek kunnen hun hart ophalen met wereldhits van Ennio Morricone. Ook meeslepende soundtracks uit Legends of the Fall en Jaws komen voorbij.

Hoewel geen entreegeld wordt geheven, zijn er wel vip-plaatsen te koop voor tien euro per persoon. Zij krijgen een hapje en een drankje aangeboden.