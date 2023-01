Op naor d’Honderd: nog 67 jaar te gaan naar eeuwfeest

do 5 jan, 13:05

Het in 1989 opgerichte Liempdse dweilorkest Op naor d’Honderd laat zaterdag 7 januari zijn muzikale vorderingen horen tijdens de jaarlijkse openbare repetitie. Vanaf 20.30 uur is publiek welkom in café ‘t Groene Woud in de buurtschap Kasteren. De entree is gratis.

Het dweilorkest bestaat inmiddels 33 jaar. Net zolang repeteert het gezelschap al voor zijn jubileumconcert. Dat wordt gehouden bij het eeuwfeest, zo is bij de oprichting bepaald. De twintig muzikanten, die gedirigeerd worden door Arjan Pelle uit Best moeten dus nog even. Nog 67 jaar om precies te zijn...

Een gastoptreden wordt verzorgd door accordeonorkest De Doordrukkers. Dat ontstond zo’n 25 jaar geleden op initiatief van straatmuzikant Piet van den Tillaert. Met de vertolking van populaire evergreens nodigt de groep het publiek gezellig mee te zingen.

Het vorig jaar opgerichte Friday Morning Music-orkest is eveneens van de partij. De naam dekt volledig de lading: enkele ervaren muzikanten oefenen samen op vrijdagochtend in zaal De Serenade.