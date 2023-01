Eendengat viert 55 jaar jeugdcarnaval

‘Met hun groene schorten en oranje dassen vormen de Knokkers de ziel van het Boxtelse jeugdcarnaval’, schreef deze krant in 1993 toen het zilveren jubileum werd gevierd. En dat is dertig jaar later nog altijd zo. Nieuwe generaties traden toe en geven op eigen wijze invulling aan de leutvierdaagse voor de schooljeugd.

Het startte in 1968 in de toenmalige schouwburg De Ark aan de Prins Bernhardstraat. In het gebouw dat nu wordt getransformeerd tot een appartementencomplex hielden wijlen Huub van Griensven en Pieter Dorenbosch een kindermiddag onder de naam Open Hof. Beide mannen vormden de jeugdcommissie binnen prinsenvereniging De Waggelaars. In 1979 werd die getransformeerd naar de zelfstandige Stichting Openbaar Jeugd Carnaval (SOJC). D..