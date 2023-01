Seniorenorkest Buchestelle geeft nieuwjaarsconcert in Muziekhuis

Da Capo maakt onderdeel uit van harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel, weet voorzitter Paul Hermans van Buchestelle. ,,Het is een orkest dat een beetje vergelijkbaar is met de Boxtelse Laatbloeiers en wordt onder meer gevormd door volwassenen die op latere leeftijd startten met een instrument bespelen. Eigenlijk zou dit uitwisselingsconcert vorig jaar al worden gehouden, maar ja... corona hè.”

Het Boxtelse seniorenorkest telt momenteel iets meer dan veertig muzikanten en groeit gestaag. Hermans: ,,Voor komend jaar staan weer enkele leuke concerten op de planning. Zo spelen we begin maart in de abdij van Berne te Heeswijk, samen met een ouderenorkest uit Bernheze. Maar ook de slotdienst van de Heilig Bloedprocessie luisteren we weer op. ..