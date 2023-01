In de berm van de Savendonksestraat nabij café 't Groene Woud in Liempde werd vorig jaar maart de 25.000e boom geplant sinds de Populierenwerkgroep in 2005 van start ging.

‘Planten van populieren wordt weer rendabel’

wo 4 jan, 12:03

Het karakteristieke landschap in de Meierij, met lange rijen peppels, verdwijnt meer en meer. Om dat tegen te gaan houdt populierenwerkgroep Het Groene Woud uit Liempde sinds enkele jaren een plantactie. Ook dit jaar is het weer mogelijk voor grondeigenaren om tegen een vriendelijk tarief de canadassen in te kopen.

De werkgroep ziet dat de populier steeds populairder wordt. Het relatief zachte hout werd in vroeger dagen veel gebruikt door de talloze klompenmakers in deze regio. Daarna raakte de boom wat uit de gratie, maar er is weer een kentering waar te nemen.

,,Het hout blijkt veel geschikter te zijn voor de bouw dan aanvankelijk gedacht, het planten van peppels wordt dus weer rendabel. De houtprijs is nagenoeg verdubbeld”, aldus voorzitter Rien van de Laar van de werkgroep. Dat maakt de plantactie extra interessant, want het plantgoed wordt voor de helft van de inkoopprijs aangeboden, mede dankzij steun van verschillende gemeenten, waaronder Boxtel.

Particulieren die een stuk grond langs wegen of lanen bezitten of die er voorpootrecht hebben, kunnen zich melden voor de canadassen. Zij dienen dan het aantal bomen te vermelden, het adres waar de peppels moeten komen en hun telefoonnummer. Het is tevens mogelijk om specifieke soorten aan te vragen, zoals de Marilandica of Robusta. Rond 1 maart zijn de jonge populieren beschikbaar.

Contact opnemen kan tot woensdag 15 februari via (0411) 63 13 32 of 06-53 95 66 03.