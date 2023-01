The Ducktownband trakteert op muziek én vette oliebollen

Twee jaar op rij moest het Vette Oliebollenfestijn van The Ducktownband van de agenda worden gehaald. En dus zien de muzikanten ernaar uit om het nieuwe jaar weer feestelijk te kunnen openen. Dat gebeurt zaterdag 7 januari vanaf 20.00 uur in zaal De Comsche Hoeve, samen met De Aggemarvanhuisaf Band.

Het optreden zal deze keer een speciale lading krijgen aangezien het organiserende blaasorkest 44 jaar bestaat. En viermaal elf is een heus jubileum voor de muzikale carnavalsvierders. In het weekend van 24 en 25 juni wordt in het kader van deze mijlpaal in het centrum van Boxtel een festival gehouden met tal van muziekkapellen.

GEZAMENLIJK SLOT

De Aggemarvanhuisaf Band timmert inmiddels alweer zestig jaar aan de weg en vierde dat onlangs met een groots opgezette muziekshow vol vocale gasten in Podium Boxtel.

Beide orkesten treden afzonderlijk op en sluiten de avond gezamenlijk af. Het Vette Oliebollenfestijn is gratis toegankelijk. Vanaf 19.30 uur is zaal De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat 46b open.