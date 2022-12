Kerststallen kijken in Liempde en Gemonde

zo 25 dec, 13:30

Op zo’n driehonderd adressen In Liempde en ook bij veel huizen in Gemonde zijn tot begin januari opmerkelijke kerststallen te bewonderen in voortuin en bij opritten. De Kribkes- respectievelijk Stallekesroute is al jaren in trek.

Wie op zoek is naar kerstsfeer kan tot en met vrijdag 6 januari terecht in beide dorpen. Routes zijn te vinden op www.kribkesrouteliempde.nl en www.gimmesestallekesroute.nl.