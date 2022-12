JRL zamelt met kerstmarkt geld in voor Cochabamba

De opbrengst van de kerstmarkt in het JRL is bedoeld om aan projecten in de Zuid-Amerikaanse stad te kunnen doneren. Net als drie jaar geleden hesen docenten zich tijdens de kerstmarkt in een sumoworstelpak voor een onderling toernooi. Wie het duel wilde zien, moest de portemonnee trekken.

Ook legden leerlingen een grote racebaan aan met elektrisch aangedreven mini-autootjes. Daarmee werden ook wedstrijdjes gespeeld. Verder was er een plantjesmarkt, een kledingshop en werden tweedehands spulletjes verkocht. Ook was er een silent disco en talentenshow. Scholieren bereidden ook allerlei lekkernijen die werden verkocht voor het goede doel.