Kassahokje als doorkijk naar het leven

Zelfportret van Dirk Hardy (zelfs twee keer) waarop te zien is hoe de levensgrote foto’s van de reeks ‘Vivarium’ in zijn studio worden gemaakt. Alle episodes zijn te zien in het Nederlands Fotomuseum.

In 2013 vertrok Hardy als jonge fotografiestudent vanuit zijn toenmalige woonplaats Rotterdam voor een stage naar New York. Hij vond er als stagiair emplooi bij de bekende Essche fotograaf Pieter Henket. ,,De Kop van Zuid, hotel New York en de Wilhelminapier zijn plekken waar ik de kiem voor mijn carrière heb gelegd en waar het allemaal is begonnen”, vertelt Hardy vanuit Den Haag, waar hij nu woont en werkt.

TROTS

Dat juist het Nederlands Fotomuseum op de Wilhelminapier een podium biedt aan ‘Vivarium’ maakt de oud-Boxtelaar trots. ,,Het bijzondere is dat alle episodes van mijn project op de ramen van het museum geprojecteerd worden en tussen zonsondergang ..