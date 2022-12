Na 38 jaar zwaait Stripe Big Band feestelijk af

,,Heel jammer dat het straks over is en we elkaar niet meer zien tijdens de tweewekelijkse repetities”, zegt altsaxofonist Annemie Pauwels. Zij was erbij toen de Stripe Big Band op Koninginnedag in 1986 zijn eerste optreden verzorgde. En ook op het komende afscheidsconcert is ze van de partij op het podium. ,,Het is niet anders. De club vergrijst en aanwas stokt. Wat dan wel weer leuk is: dat we het afscheid feestelijk vieren met een groots concert.”

Naast Pauwels is er nóg een orkestlid die al die jaren meespeelde: medeoprichter en trombonist Paul van Alphen. ,,Zelf kan ik vanwege een oogaandoening niet meespelen tijdens het optreden, maar ik ben er natuurlijk wel. Onder meer om aan de zijlijn behulpzaam te zijn bij de organisatie.”

‘DAT KU..