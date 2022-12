In oktober voerde Eric van Overbeek nog de voorstelling 'Walden' op in de kas van kwekerij De Franse Eik op Tongeren.

Kaartverkoop voorstelling Van Overbeek gestart

di 13 dec, 11:15

De Boxtelse toneelacteur Eric van Overbeek speelt in april acht keer zijn nieuwe voorstelling Het Lied van de Bultrug. Dat doet hij in kunstcafé Coupé aan het Stationsplein. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

In oktober stond Van Overbeek nog met zijn stuk Walden op de planken bij De Franse Eik op Tongeren. Zijn volgende voorstelling gaat over eenzaamheid en verbinding. Het is een moderne parabel over het onbereikbare, maar vooral een alibi om te blijven zingen, te dansen, musiceren en te spelen om maar niet te verdwalen. Muzikanten en verteller ontmoeten elkaar in een theatraal concert dat de toeschouwer meeneemt naar de onpeilbare dieptes van de zeeën.

De Vlaamse acteur en schrijver Wim Opbrouck schreef de tekst. De regie is in handen van Trudy Schambergen, die rol vervulde zij ook bij de vorige twee stukken van Van Overbeek.

SPEELDATA

De voorstellingen worden gespeeld op woensdag 12, donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15, woensdag 19, donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 april. Kaarten kosten 15 euro en zijn te reserveren via ecacvanoverbeek@gmail.com.