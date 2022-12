De Aggemarvanhuisaf Band in actie tijdens een van zijn Oudjaarsbals.

Aggemarvanhuisaf Band viert feest in Podium Boxtel

vr 9 dec, 13:30

Tal van vocale gastartiesten treden zaterdag 10 december op tijdens de muzikale jubileumshow Vrienden van DAB Live. In Podium Boxtel aan de Burgakker worden ze begeleid door De Aggemarvanhuisaf Band van Boxtel’s Harmonie, die zestig jaar geleden werd opgericht.

Het zijn allemaal bekende gezichten die als zanger of zangeres het podium delen met de band. Bij uiteenlopende muziekproducties die door de jaren heen op de planken werden gebracht, schitterden zij dankzij de begeleiding van het blaasorkest.

In totaal komen liefst twaalf vocalisten voor het voetlicht: Tessa Berkelmans en haar vader Kees, Henny van den Boom, Micha van Dijk, Marlou van Griensven, Ewa Plywacz, Auke Stook, Gerlof Trommelen, Myrinke van Werkum en Fenne van Wuijtswinkel. Jet Mathijssen en Yvonne van Beers verzorgen de backing vocals. De presentatie is in handen van de broers Henk en Maarte van de Laak. Met hen werken de muzikanten steevast samen op carnavalsmaandag tijdens het Politiek Kaffee van Eendengat.

Op de lessenaar staat een selectie van de bekendste en leukste nummers die het orkest de afgelopen jaren bij verschillende evenementen speelde. En dus komt muziek voorbij van eerdere grote optredens als Remember the Sixties, Remember the Dreams, Oudjaarsbal, Waggelpodium, Oktoberfest et cetera.

Vrienden van DAB Live begint om 20.30 uur en een halfuur voor aanvang gaat Podium Boxtel open. Er is nog een beperkt aantal toegangsbewijzen te koop. Tickets kosten 17,50 euro en zijn te reserveren via de website van Podium Boxtel.