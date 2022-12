Kerstkoor popelt om te zingen over stille nacht

za 10 dec, 14:30

Al sinds september klinken elke woensdagavond kerstliederen in de protestantse kerk. De bijna vijftig leden van Kerstkoor Boxtel staan te popelen om op te treden, nadat corona twee jaar roet in het eten gooide. Woensdag 14 december treedt het gezelschap om 20.00 uur op in de Sint-Petrusbasiliek. Zondag 11 december is het programma al om 15.00 uur te horen in de Haarense Sint-Lambertuskerk.

Het kerstkoor trad voor het eerst op in 2019, als opvolger van Projectkoor Boxtel dat 25 jaar op rij kerstconcerten gaf, maar de uitvoeringen financieel niet meer op kon brengen. Tegenwoordig vormen de leden een vereniging. Voorzitter Frans Peijnenburg vertelde eerder in deze krant dat onder meer Engelse carols op het programma staan. Maar ook Duitse en Nederlandstalige liederen. Uiteraard is er samenzang met de mensen uit het publiek.

Sinds de oprichting van vereniging Kerstkoor Boxtel trekt dirigent Leo Spoor aan de muzikale touwtjes. De orgelbegeleiding is in vakkundige handen van Tommy van Doorn. Verder werken harpiste Liselotte de Nooijer en klarinetensemble Clariforce uit Sint-Michielsgestel mee aan de uitvoeringen. Mezzosopraan Marja Appünn vertolkt enkele solo’s.

Voordat de leden van het gemengd koor samen repeteren, oefenen de vrouwen en mannen afzonderlijk. De Boxtelse pianiste Lisette Bol verzorgt stemmenrepetities voor de mannen, dirigent Spoor voor de mannen. Het koor zingt veelal vier- maar ook wel zesstemmig.

DRIE MAANDEN PER JAAR

Met 46 leden kan prima een concert gegeven worden, maar met het oog op de toekomst is nieuwe aanwas echter welkom. Enthousiaste veertigers of vijftigers met zangervaring, en dan vooral alten en tenoren, kan Kerstkoor Boxtel goed gebruiken. Mensen die jonger zijn mogen zich uiteraard ook aansluiten.

De zangvereniging repeteert wekelijks vanaf eind augustus tot aan de de uitvoering medio december. ,,Ideaal voor mensen die wel willen zingen, maar niet structureel gebonden willen zijn aan repetities en concerten”, aldus voorzitter Peijnenburg.

De toegang tot de kerstconcerten is gratis. Er is een collecte om de kosten te dekken.