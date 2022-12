Timur soleert in Liduina in adventsconcert Cantorij

zo 11 dec, 11:00

De Cantorij van de Protestantse Gemeente zingt donderdagavond 15 december vanaf 19.30 uur liederen op teksten van Huub Oosterhuis. In de Vorsenpoelzaal van zorgexpertisehuis Liduina verzorgt het jonge Oekraïense saxofoontalent Timur Riadkov een gastoptreden tijdens het adventsconcert.

Maarten Koelink dirigeert de Cantorij in liederen vol verlangen naar een andere, nieuwe wereld met vrede voor allen. Jan Hermens begeleidt het gezelschap op piano.

In Liduina woont ook de dertienjarige Timur met zijn moeder, oma en twee broertjes. Ze vluchtten voor het oorlogsgeweld in Oekraïne en kwamen afgelopen zomer naar Nederland. In Kiev volgde de tiener een opleiding aan het muzieklyceum van het conservatorium. Eenmaal in Boxtel miste hij het muziek maken enorm; zijn instrument moest hij immers achterlaten.

BIJ DE HARMONIE

Geestelijk verzorger Mathieu Hendriks van Liduina benaderde Boxtel’s Harmonie. Die stelde een instrument beschikbaar en inmiddels repeteert Timur wekelijks mee met het muziekkorps. Hij nam onlangs nog deel aan het concours waar het blaasorkest een eerste prijs behaalde.

Timur, die inmiddels naar school gaat en Nederlands aan het leren is, treedt in de Vorsenpoelzaal op als solist en wordt op toetsen begeleid door zijn moeder Valeriia, die in haar vaderland de kost verdiende als concertpianist. Nu is zij werkzaam in het Boxtelse zorgexpertisehuis aan de Liduinahof.

Het adventsconcert van de Cantorij is gratis toegankelijk.