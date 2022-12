Basilius College brengt kerststemming in kerk

Liefhebbers van muzikaal hoogstaande kamerkoorklanken kunnen zondag 18 december hun hart ophalen in de Lennisheuvelse Sint-Theresiakerk. Het Basilius College geeft daar die dag om 16.00 uur een kerstconcert. Kaartjes kosten vijftien euro.

Het kamerkoor, met onder anderen Beate Rose en Kees Doevendans uit Boxtel, bestaat uit beroepsmusici. Het presenteert in Lennisheuvel werken van onder anderen de Renaissance-componisten Victoria, Palestrina en Sweelinck. Poulenc en Howells leefden grotendeels in de twintigste eeuw. Muziek van alle tijden dus, die naar Kerstmis verwijst. Een kerkelijk feest dat veel componisten inspireerde. Bezoekers krijgen ook de kans zelf hun stem te laten horen, het vocaal ensemble zingt met het publiek een aantal bekende kerstliederen.

Jeroen Spitteler is de muzikaal leider van het Basilius College. Hij was al vaker met het ensemble te gast in de Sint-Theresiakerk. In 2019 bracht het koor er een zomers programma met bloemen als thema. Dit keer wordt het dus sfeervolle kerstmuziek. Kaartjes kosten vijftien euro, kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen, studenten betalen tien euro. Reserveren kan via de website www.basiliuscollege.nl.