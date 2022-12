Tommy van Doorn voert publiek van donker naar licht

53 minuten geleden

Kerst is het feest van de terugkeer van het licht. Dat laat Tommy van Doorn horen tijdens het themaconcert dat hij zaterdag 17 december om 14.00 uur geeft. Hij bespeelt dan het monumentale Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek.

De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Van Doorn begint zijn programma met Weihnachten van Max Reger. Deze compositie vangt aan met diepe, wat onheilspellende klanken. Na een crescendo verschijnt een lichtstraal in de duisternis: in majeur worden de kerstliederen Vom Himmel hoch, da komm ich her en Stille nacht gecombineerd.

Vom Himmel hoch is vaker te horen tijdens het concert. Barokcomponist Johann Pachelbel schreef twee meerstemmige bewerkingen van de bekende melodie. Het blokje Duitse componisten eindigt met Händels geliefde Pastoral Symphony uit de Messiah, waarin het vreedzame tafereel wordt uitgebeeld van de herders in het veld.

Het tweede deel van het programma staat in het teken van variaties over Franse kerstliederen. In de achttiende eeuw werden Parijse organisten hier mateloos populair mee bij het grote publiek. Van Daquin klinkt de stoere Noël Suisse waarbij Van Doorn zo ongeveer alle registers van het machtige orgel opentrekt. De variaties van Balbastre over het kerstlied Ah! Ma voisine speelt hij dan weer met tedere fluitklanken. Als slot brengt de organist uitbundige variaties van Beauvarlet-Charpentier over Quand Jésus naquit ten gehore, een lied dat in Nederland heel bekend is als Midden in de winternacht.

Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert het optreden.