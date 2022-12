Cabaretier Janneke de Bijl treedt al enkele jaren op, maar 'Is dit het nou' is haar tweede solovoorstelling. Donderdag 15 december staat ze in Podium Boxtel.

Komische observaties Janneke de Bijl in Podium Boxtel

zo 11 dec, 09:30

Wie van zwartgallige en onderkoelde humor houdt, is bij cabaretier Janneke de Bijl aan het juiste adres. Haar voorstelling ‘Is dit het nou’ zit er namelijk vol mee. Donderdag 15 december staat ze op de planken van Podium Boxtel aan de Burgakker.

In ‘Is dit het nou’ bekijkt De Bijl haar eigen leven en dat van de mensen om haar heen. Ze werpt niet alleen een blik in de spiegel, maar observeert ook anderen en ziet de absurditeit van alledaagse dingen. Ze beschrijft wat ze ziet en legt vervolgens de onlogica daarvan bloot om ook dat weer te fileren. Bezoekers krijgen herkenbare situaties voorgeschoteld die De Bijl vol zelfspot en scherpzinnigheid bespreekt.

De Bijl won in 2017 de jury- én de publieksprijs van het prestigieuze cabaretfestival Camaretten en is tevens lid van Comedytrain. In 2019 werd ze door de Volkskrant uitgeroepen tot een van de comedytalenten van dat jaar. ‘Is dit het nou’ is de tweede solovoorstelling van De Bijl.

KAARTEN

Het optreden van 15 december start om 20.15 uur. Kaarten kosten 19 euro en zijn te koop via cadeauwinkel Hebbes aan de Markt 6 of via www.podiumboxtel.nl.