Boxtheater: serieus, maar mét humor

Frenk Breuer (links) en Joan van Houtum in een van de drie akten van de voorstelling 'In de buurt' die Boxtheater opvoert.

Boxtheater neemt zijn publiek mee naar de fictieve buurt Hendrikshoven. Daar krijgen zij drie aktes te zien van steeds een half uur. Tussen de bedrijven door zijn nog kleine, verrassende scènes te zien. Hoewel het op het eerste oog losse stukken lijken, is er zeker synergie: het geeft een beeld van de wijk waar de spelers ‘wonen’.

UITGEBLUST

Frenk Breuer en Joan van Houtum, die beiden een hoofdrol in een van de akten spelen, spraken eerder in deze krant over een bijzondere theateravond: ,,Het wordt geen zware kost, maar er zijn wel serieuze stukken bij, waarin ook humor naar boven komt.” De drie stukken gaan over vriendschap, onuitgesproken gevoelens en uitgebluste relaties.