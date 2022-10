Elektrum wil volgend jaar terugkeren op Velder

Verdeeld over twee dagen en vier podia trakteerden een breed scala aan dj’s dit weekeinde ruim 23.000 bezoekers op hardstyle en hardcore. Intents uit Oisterwijk en Wish Outdoor in Beek en Donk werkten in Liempde voor het eerst samen. Dat is goed bevallen. ,,De sfeer onder de bezoekers was bijzonder goed en ook van de artiesten ontvingen we positieve reacties. Wij zijn dan ook zeer blij met het succesvolle verloop van Elektrum Festival”, aldus Remko Hermans van Intents.

UITVERKOCHT

De eerste dag was op voorhand al uitverkocht. Daardoor liepen er zaterdag 13.500 mensen over het terrein. Ook voor de tweede dag was uiteindelijk geen kaartje meer te krijgen. De organisatie is daarmee zo tevreden dat zij sinds gisterav..