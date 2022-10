Boxtel’s Harmonie houdt try-out bondsconcours

Klarinettisten van Boxtel's Harmonie tijdens een concert in 2021.

Na de laatste concoursdeelname in 2010 besloten de muzikanten zich meer toe te leggen op grootschalige muziekproducties voor het eigen, Boxtelse publiek. Deelname aan concoursen werd op een zijspoor geparkeerd. De koerswijziging, die overigens door veel muziekverenigingen werd ingezet, resulteerde in mooie themaconcerten waarin onder meer film-, musical- en popmuziek centraal stond.

Met het aantreden van Johan Smeulders als artistiek leider, ruim drie jaar geleden, werd voorzichtig weer nagedacht over een professionele toetsing. De harmonie schreef zich in voor een concertwedstrijd die eind 2020 zou worden gehouden. Corona gooide echter roet in het eten en dat gebeurde ee..