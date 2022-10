Fanfare Lennisheuvel heft zich op

Fanfare Sint-Arnoldus tijdens een optreden in spiegeltent Bon Salon bij kasteel Stapelen afgelopen zomer.

Het was al jaren kwakkelen, weet Hermans die zelf meespeelt op trompet. Zo’n vijf jaar geleden werd hij als buitenstaander gevraagd om de voorzittershamer ter hand te nemen. Toen al kampte de fanfare met vergrijzing en dat is er door corona niet beter op geworden. Jeugd meldde zich niet aan om een instrument te leren bespelen en diverse leden haakten af of overleden.

,,De ondergrens van een volwaardige bezetting van dertig muzikanten voor een fanfareorkest, met een juiste verdeling over het instrumentarium, was al eerder bereikt. Echter met de welwillende medewerking van een groep vaste invallers voor concerten en van de leden van de Beyerslandkapel tijdens straatoptredens kon er de afgelopen jaren nog gemusiceerd worden in Lennisheuvel”..