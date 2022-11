Pleun en Max coveren Stevie Wonder

do 10 nov, 19:00

Pleun van Dieren en Max van der Weerden vertolken zaterdag 12 november vanaf 20.15 uur liedjes van Stevie Wonder. Het optreden vindt plaats in kunstcafé Coupé aan het Stationsplein 4 in Boxtel.

Het tweetal is idolaat van de Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist. Van Dieren is professioneel zangeres en treedt in verschillende formaties en stijlen op. Ook schrijft ze ook eigen arrangementen en songs. Van der Weerden studeert als zanger en keyboardspeler jazz en pop aan conservatorium Artez. De jonge Boxtelaar bewondert Stevie Wonder al van jongs af aan en is sterk beïnvloed door diens speelstijl en zang. Zo experimenteert hij met synthesizers, elektrische piano, orgel en talkbox.

Kaartjes voor het optreden kosten vijftien euro per stuk en kunnen worden gereserveerd via e-mail welkom@kunstcafecoupe.nl onder vermelding van het aantal personen.