Intieme setting met fijne optredens op Luissel

Op vrijdag trad de Belgische singer-songwriter Dries Bongaerts op. De jonge zanger, die Bob Dylan, Will Oldham en Ry Cooder als zijn voorbeeld heeft, speelde in een intieme setting op zijn gitaar en mondharmonica. De zon ging onder, de temperatuur werd aangenamer en de bezoekers genoten van de klanken en sfeervolle ambiance in de buitenlucht. ,,Wat een top sfeer was er, wat wat een stem heeft die man”, jubelde de organisatie na afloop.

Een dag konden bezoekers ook in de avonduren spulletjes kopen. Zij werden daarbij ook getrakteerd op de klanken van de plaatselijke band VanBakkus. Zondag werd de snuffelmarkt voortgezet. Het optreden van het Boxtelse ensemble Encore, dat Franse chansons vertolkt, was tevens de laatste van het weekend op L..