Blaasmuziek op oever van Vorsenpoel

27 minuten geleden

Blaaskapel Stara Svestky verzorgt zondag 28 augustus een tuinconcert bij visvijver Vorsenpoel in Boxtel-Oost. Het gratis toegankelijke optreden duurt van 14.30 tot 16.00 uur.

Enkele muzikanten van de vroegere blaaskapel Die Zwetschgenbub’n vertolken voornamelijk werken uit het repertoire van Moravanka, het Tsjechische orkest dat in de jaren negentig steevast op paaszaterdag volle zalen trok in sportcomplex De Braken. Ook wijlen Ernst Mosch, de kapelmeester van de legendarische Original Egerländer Musikanten, is met enkele composities in het programma opgenomen.

ZWARTE WOUD

Blaaskapel Die Zwetschgenbub’n werd zestig jaar geleden opgericht naar aanleiding van een concertreis die Boxtel’s Harmonie maakte naar het Zwarte Woud. Daar stamt ook de naam vandaan; die verwijst naar de pruimen (zwetschgen) waarvan schnaps wordt gestookt ten zuiden van Baden-Baden.

OUDE PRUIMEN

Ruim veertig jaar bleef het gezelschap populair. Hierna werd muzikaal een andere weg ingeslagen en gekozen voor een andere naam: De Aggemarvanhuisaf Band. Met amusementsmuziek timmert het orkest nog altijd succesvol aan de weg.

Naar verloop van enkele jaren kregen oud-leden van Die Zwetschgenbub’n heimwee naar de muziek waarvoor de publieke belangstelling steeds verder was teruggelopen. Tien jaar geleden werd besloten maandelijks te repeteren voor het eigen plezier. Slechts eenmaal per jaar is er een uitvoering. De naam Stara Svestky is ontleend aan het Tsjechisch en betekent Oude Pruimen...

JUBILEUMVIERING

De Aggemarvanhuisaf Band houdt in december een groots optreden in theaterzaal Podium Boxtel vanwege het diamanten bestaansjubileum. Vrijdagavond 30 september loopt in Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche een jubileumquiz van stapel. Teams van maximaal vier personen kunnen zich voor tien euro aanmelden via e-mail: info@dabboxtel.nl onder vermelding van de deelnemers en de teamnaam.