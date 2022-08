Impressie van de bric-à-brac bij D'n Hop in 2018.

Bric-à-brac op Luissel

1 uur geleden

Bed & breakfast D’n Hop in de Boxtelse buurtschap Luissel staat van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus in het teken van muziek en brocante.

Op vrijdag treedt vanaf 20.30 uur singer-songwriter Dries Bongaerts op. De jonge zanger, die Bob Dylan, Will Oldham en Ry Cooder als zijn voorbeeld heeft, speelt in een intieme setting op zijn gitaar en mondharmonica. Kaartjes à 12,50 euro zijn te bestellen via info@dnhop.nl.

Een dag later, zaterdag 27 augustus, wordt bij D’n Hop, dat ook dagrecreatie biedt, voor het eerst in de avonduren een brocante markt gehouden. Bezoekers zijn er tussen 19.00 en 21.30 uur welkom en kunnen dan ook luisteren naar de plaatselijke band VanBakkus. Op zondag duurt de snuffelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Dan speelt het Boxtelse ensemble Encore, dat Franse chansons vertolkt. Op beide dagen is de entree tot het terrein op Luissel 19 gratis.