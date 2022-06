Paul McCartney wordt in juni tachtig.

Ode aan 80-jarige Paul McCartney

26 minuten geleden

Omdat Paul McCartney tachtig wordt, brengt het Boxtelse duo Two of Us hem vrijdag 17 en zaterdag 18 juni een ode.

Jos Vervoort en Adrie van Osch vertolken in kunstcafé Coupé (Stationsplein) vanaf 20.15 uur zo’n dertig liedjes van de ex-Beatle die zij zo bewonderen.

Voor de uitvoering op vrijdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kaartjes à 12,50 euro zijn te reserveren via e-mail: a3vanosch@gmail.com.