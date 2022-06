Antonie Eikemans exposeert keramiek op Biënnale Spanje

59 minuten geleden

In Manises, een voorstadje van het Spaanse Valencia, start vandaag de vijftiende Biënnale van Keramiek. Antonie Eikemans uit Boxtel is een van de geselecteerde kunstenaars die er werk exposeert.

Bij de opening van de biënnale wordt Eikemans op deze tweede pinksterdag vertegenwoordigd door haar dochter Nina van Geffen. Zij is eveneens beeldend kunstenares, maar timmert ook als architect aan de weg. Beiden schrijven zich regelmatig in voor internationale kunstexposities.

,,Je ontmoet collega’s van over de hele wereld en neemt deel aan activiteiten zodat er een kruisbestuiving ontstaat”, aldus de Boxtelse kunstenares. Daarvan is deze keer overigens geen sprake, omdat Eikemans niet kan deelnemen aan het programma. Wel bezoekt ze op een later tijdstip de tentoonstelling in Manises die tot september is te zien.

In 2015 nam ze ook al aan deze biënnale deel. Ze vertelt: ,,Het is zo’n bijzondere plek, ik zou ieder die daar in de buurt is aanraden er een kijkje te nemen. De tentoonstelling vindt plaats in ondergrondse gewelven van een bijzondere architectuur.”